Bari, assessora Marzano rinuncia a deleghe dopo post sul Papa

L'assessora Carlotta Nonnis Marzano, nominata venerdì 16 agosto dal sindaco di Bari, Vito Leccese, ha deciso di rinunciare alle deleghe dopo le polemiche per alcuni suoi post social. "In queste ore - spiega il sindaco Leccese - si è scatenata una polemica politica sulle dichiarazioni rese, in passato, su un social network, dalla dottoressa Nonnis Marzano, da me indicata come assessora nella nuova giunta. Voglio innanzitutto chiarire che non condivido, nei toni e nei contenuti, i post cui le polemiche si riferiscono ma che, d'altra parte, si tratta pur sempre di libere manifestazioni del pensiero". Il primo cittadino ha chiarito di essere in contatto con Nonnis Marzano, e che sarebbe stata proprio lei a comunicare "di voler rinunciare all'incarico" conferitole "per preservare la sua libertà di pensiero e di parola, e per tutelare la sua reputazione professionale, da sempre riconosciutale in ogni consesso". Nonnis Marzano, eletta in quota Alleanza Verdi Sinistra, era stata scelta da Vito Leccese per l'assessorato al Clima data l'attenzione della dottoressa nei confronti dei temi ecologisti. Al suo posto, ha annunciato nel pomeriggio il sindaco Leccese, ci sarà Elda Perlino, già prima ricercatrice del Cnr ed esponente storica dell'ambientalismo barese.