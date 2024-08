Neonata in blocco respiratorio salvata dai carabinieri sull'Aspromonte

Una gita di ferragosto ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una famiglia di Cittanova, Reggio Calabria. Una bimba di 5 mesi, mentre si trovava sull'Aspromonte con genitori e parenti, ha iniziato a stare male e a non reagire più agli stimoli. Falliti i tentativi di risvegliarla ed accortisi che la bimba aveva smesso di respirare, i due genitori hanno deciso di correre a Polistena, comune della Piana di Gioia Tauro sede dell’ospedale più vicino. Le strade congestionate dal traffico hanno reso difficili gli spostamenti della famiglia che fortunatamente si è imbattuta in una pattuglia dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria. I militari dell’Arma, compresa la gravità della situazione, a sirene spiegate hanno aperto la strada alla macchina su cui viaggiava la piccola. Durante il percorso, poi, hanno contattato la loro Centrale Operativa via radio, richiedendo l’intervento di un’ambulanza più a valle e l’ausilio delle altre pattuglie in circuito per far sgomberare le strade e bloccare gli incroci al loro passaggio.