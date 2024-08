Emergenza cenere dell'Etna, chiuso l'aeroporto di Catania

Ferragosto di disagi per chi deve partire o atterrare nello scalo siciliano. La società che gestisce lo scalo informa infatti che, a causa dell’attività eruttiva, la pista è inagibile e le operazioni di volo riprenderanno non prima delle 18

Un Ferragosto di disagi per chi deve partire o atterrare all’aeroporto di Catania. La società che gestisce lo scalo ha infatti informato i viaggiatori che, a causa dell’emergenza cenere dell’Etna, l’aeroporto sarà chiuso almeno fino alle ore 18 del 15 agosto. “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera – avvisa una nota – la pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e, pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Le operazioni di volo riprenderanno al ripristino delle condizioni d’agibilità delle infrastrutture di volo. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 18:00. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo”.