Asti, morto operaio di 32 anni folgorato da una scarica elettrica

È morto dopo tre giorni di agonia Nicholas Colombini, elettricista 32enne di Terni, rimasto folgorato da una scarica elettrica sabato 10 agosto a Quarto d'Asti. Il giovane lavorava per la ditta “Gigli e Pacifici”, azienda di Terni impegnata in opere di manutenzione alla A2A. Dopo essere stato soccorso dai colleghi della ditta e poi dal personale del 118, Colombini era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, dove è deceduto dopo pochi giorni. Il 32enne lascia una compagna e due figli piccoli e sull'incidente ha aperto un fascicolo la procura di Asti.