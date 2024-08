Aprilia, muore 19enne investita da camion. Caccia al pirata

Secondo quanto ricostruito, la ragazza, che era su una moto, è stata travolta da un veicolo che non si è fermato a prestare soccorso

Tragico incidente nella notte tra l’11 e il 12 agosto lungo la via Nettunense, in un tratto compreso tra Lanuvio e Aprilia alle porte di Campoleone. La vittima è una ragazza di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe stata investita da un camion dopo essere caduta dalla moto sulla quale viaggiava. L'autista del mezzo si sarebbe allontanato dopo l'urto e sarebbero ancora in corso le ricerche e le indagini da parte dei carabinieri di Aprilia.