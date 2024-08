Siena, donna morta in casa per colpo arma da fuoco: gli aggiornamenti

Yuleisy Manyom, 31 anni, è morta a Siena per un colpo alla testa. Fermato il compagno per detenzione illegale del fucile automatico che avrebbe ucciso la donna

Continuano gli aggiornamenti sulla storia della trentunenne trovata morta in casa a seguito di un colpo di fucile. Per detenzione illegale dell'arma è stato attualmente fermato il compagno di Yuleisy Manyom. L’uomo, un connazionale colombiano di 31 anni, è adesso al carcere di Siena dopo che il pm Niccolò Ludovici lo ha sentito. Pare infatti che proprio il fucile automatico non fosse stata denunciato alla polizia.

La ricostruzione dell'accaduto

Morta il 10 agosto pomeriggio nella sua casa in via del Villino a Siena Yuleisy Manyoma è stata centrata alla faccia da un colpo, udito distintamente dai vicini attorno alle 15.30. A seguito di una prima ricostruzione degli inquirenti, pare che il colpo sia partito accidentalmente mentre due familiari – il compagno e il figlio della vittima – maneggiavano un'arma in casa. Intanto la magistratura senese ha disposto per lunedì l’esame autoptico sulla salma che è stata trasferita al reparto di medicina legale. Subito dopo l'accaduto era stato il procuratore capo di Siena Andrea Boni a commentare: "Quello che dico lo sapete di già: è morta una ragazza colombiana. Ed ora fateci lavorare grazie", rispondendo ai giornalisti che chiedevano di eventuali fermi se fosse stato aperto un fascicolo per omicidio della giovane che lavorava in un ristorante di Piazza del Campo a Siena.