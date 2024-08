Malore a fine turno di lavoro a Frosinone, muore in fabbrica a 25 anni

Lauro Ciavardini morto nello spogliatoio dello stabilimento chimico farmaceutico Catalent di Anagni. Ad accorgersi del decesso è stato uno dei sorveglianti che ha subito dato l'allarme ma per il giovane non c'era più niente da fare. Del caso ora si sta occupando il Servizio di Prevenzione della Asl di Frosinone con i carabinieri della compagnia di Anagni

È morto a causa di un malore alla fine di un turno di lavoro Lauro Ciavardini, operaio di 25 anni di Anagni. È stato trovato senza vita nello spogliatoio dello stabilimento chimico farmaceutico Catalent della città, in provincia di Frosinone. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Frosinone per gli accertamenti. Ad accorgersi del decesso è stato uno dei sorveglianti dello stabilimento che a dato l'allarme ai sanitari interni e al 118. I medici però hanno solo potuto constatare il decesso del giovane. Del caso ora si sta occupando il Servizio di Prevenzione della Asl di Frosinone con i carabinieri della compagnia di Anagni. La salma è stata trasferita su disposizione della Procura della Repubblica del capoluogo presso la sala mortuaria dell'ospedale Spaziani di Frosinone. Alla fine dello scorso mese di giugno, nello stesso stabilimento era morto per un malore un operaio di 55 anni.