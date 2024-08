Omicidio a Oleggio, svolta nelle indagini: fu vendetta dopo uno stupro

I carabinieri hanno notificato un fermo nei confronti di D. N., 33 anni, celibe, con precedenti penali, ritenuto responsabile di omicidio volontario in concorso aggravato. Sarebbe stato lui ad uccidere il pusher di 28 anni che avrebbe stuprato la sua compagna dopo l'acquisto di droghe. Per gli stessi reati, ma in stato di libertà, è stata denunciata anche la donna

Ci sarebbe una svolta nelle indagini per l'omicidio del 28enne trovato morto il 26 luglio scorso nei boschi del Ticino a Oleggio, in provincia di Novara. Un uomo è stato fermato per il delitto e una donna denunciata a piede libero: il movente sarebbe stato quello della vendetta dopo uno stupro.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Novara hanno notificato un fermo emesso dalla Procura di Novara nei confronti di D. N., 33 anni, celibe, con precedenti penali, ritenuto responsabile di omicidio volontario in concorso aggravato del giovane pusher di nazionalità marocchina, irregolare e senza fissa dimora, rinvenuto cadavere nei boschi. Per gli stessi reati, ma in stato di libertà, è stata denunciata la compagna del presunto omicida, D. F., 29 anni, che è stata ritenuta concorrente morale ai reati.