Chi è Eleonora Paveri, morta in un incidente in monopattino a Pavia

Figlia di commercianti, 18 anni, conosciuta dagli amici come Sky dal nome dei suoi account sui social dove postava video di lei che canta e balla. È morta la notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto dopo una serata con amici. Lei e l'amica 17enne, trovata in stato di incoscienza ma ora in via di guarigione, sono cadute dal monopattino sul quale viaggiavano probabilmente a causa di un malore accusato dalla vittima. Disposta l'autopsia e i test tossicologici

Eleonora Paveri è morta in strada a Pavia nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto dopo una serata con amici. La ragazza, 18 anni, era alla guida di un monopattino elettrico e dietro di lei viaggiava un’amica 17enne. Sono state trovate a terra e subito soccorse: quando è arrivata l’ambulanza le due ragazze erano ancora vive. Per Eleonora, andata in arresto cardiaco, non c’è stato nulla da fare. L’amica invece era in stato di incoscienza ma si è ripresa ed è in via di miglioramento anche se ancora sotto osservazione. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia che, per dare risposta ad alcune domande, ha richiesto l'autopsia sulla 18enne e alcuni esami (tra cui i tossicologici) sull'amica.

Chi era la vittima Eleonora Paveri, chiamata Sky dagli amici, era figlia di due commercianti. I genitori si trovavano in vacanza in Spagna quando è avvenuto l'incidente e appena hanno ricevuto la notizia sono subito rientrati in macchina. La famiglia vive poco lontano dal luogo in cui è avvenuto l'incidente, circa un chilometro in linea d'aria. Eleonora, 18 anni, come la maggior parte delle sue coetanee usava molto i social: su TikTok postava video in cui canta e balla.

Serata tra amici finita in tragedia Eleonora e la sua amica avevano appena trascorso una serata tra amici. Avevano deciso di fare un giro in monopattino e si sono allontanate dal gruppo senza più fare ritorno. Anche la sorella della 17enne rimasta ferita era nella comitiva e, non vedendo più tornare le due ragazze, è uscita a cercarle. Nel frattempo i residenti di via Bonomi, zona residenziale alla periferia di Pavia ovest, svegliati da un urlo poco prima delle 2 di notte, avevano già chiamato i soccorsi e allertato la polizia. La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara ma gli investigatori sembrano escludere l’ipotesi di un pirata della strada. Forse Eleonora ha avuto un malore mentre era alla guida del monopattino che ha sbandato facendo andare a sbattere le due. A fare più chiarezza sarà l'autopsia sul corpo della giovane vittima. Chiesti anche alcuni esami tossicologici per capire se la ragazza avesse bevuto alcolici o fatto uso di sostanze stupefacenti.