Arezzo, bambina di 3 anni morta in ospedale per annegamento in piscina

È morta dopo giorni di ricovero all'ospedale Meyer di Firenze la bambina di quasi 3 anni soccorsa il 29 luglio in una piscina di Bucine (Arezzo) per un caso di annegamento. Si tratta della figlia di due turisti tedeschi che si trovavano in vacanza in un agriturismo. La piccola si trovava in acqua, quando - per cause in corso di accertamento - ha accusato un principio di annegamento, avendo avuto gravi problemi di respirazione per via dell'acqua penetrata nell'apparato respiratorio.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Il giorno del drammatico incidente la bimba è stata subito soccorsa da un medico, a sua volta ospite della struttura. All’arrivo dei medici del 118, constatata la gravità della situazione, la bimba è stata portata con l'elisoccorso al Meyer e ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Ieri, rende noto l'ospedale pediatrico fiorentino, si è concluso l'accertamento di morte cerebrale. La salma è ora a disposizione della procura di Arezzo. Sulla vicenda avevano iniziato a svolgere accertamenti i carabinieri.