Oltre al bilancio del mese scorso, l'esperto ha illustrato le previsioni per i prossimi giorni. "Dopo un lieve cedimento dell'alta pressione tra sabato e domenica, tornerà il caldo: 35-37 gradi al Sud, 34-36 al Centronord, con 3-4 gradi in più della media, un dato inferiore rispetto ai 6 gradi in più dei giorni scorsi. Anche a Ferragosto - conclude - le temperature saranno sopra la media. Scarse le precipitazioni, con isolati temporali nelle ore pomeridiane. Secondo iLMeteo.it, nonostante alcuni temporali in arrivo nel weekend al centronord le massime tra sabato e domenica saranno ancora africane, anche su questo settore. Al sud previsti ancora picchi di 44°C. 'Respireranno' di più tre città, Bologna e Brescia, che passeranno dal bollino rosso (massimo rischio caldo per tutti) a quello giallo (pre-allerta per una possibile ondata di calore) mentre altri 8 centri urbani, secondo l'ultimo aggiornamento, restano con la massima allerta anche sabato e domenica