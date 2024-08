Nasce Sky Tg24 Insider, oltre le notizie

Skytg24.it si arricchisce. Nasce SkyTg24 Insider, un nuovo spazio di approfondimento digitale della nostra testata, un luogo in cui entrare ancora di più negli avvenimenti, i fenomeni, i personaggi che stanno cambiando il nostro tempo, il nostro mondo.



L’informazione è una materia liquida per definizione e quando ambisce ad accompagnare il suo pubblico verso la comprensione della complessità che lo circonda deve avere anche l’attitudine alla trasformazione. È quello che fa SkyTg24. La nostra evoluzione negli ultimi anni è stata evidente e necessaria: siamo sempre stati e restiamo la casa delle notizie. Non c’è stata una sola news rilevante degli ultimi 21 anni che SkyTg24 non abbia dato per prima o sulla quale non sia stata accurata. Ma ciò che è successo negli ultimi cinque anni è sotto gli occhi di tutti: la velocità dei cambiamenti sociali, economici, politici, geopolitici guidati dalla più incredibile e massiccia evoluzione tecnologica della storia dell’umanità, è stato il fattore con cui tutti i media giornalistici del mondo hanno dovuto fare i conti. Una specie di specchio deformante dentro il quale ogni testata ha dovuto trovare il suo modo di tornare a vedere nitidamente la sua figura, ovvero la sua identità. Noi abbiamo scelto di andare in profondità per vedere sempre e sempre meglio i contorni nitidi che quello specchio ci restituiva. Nel 2019 abbiamo coniato il nostro nuovo mini manifesto: “Per farsi un’opinione serve uno sguardo completo”. Seguiva di poco la premessa di questo ragionamento, ovvero “SkyTg24, le notizie. E tutto il resto”. Perché le notizie restano sempre il nostro faro, ma abbiamo compreso che non bastava più, che il contesto dentro cui una notizia nasce e si sviluppa è importante tanto quanto la notizia stessa, anzi a volte di più. Perché spiega, racconta, addirittura in alcuni casi anticipa ciò che accadrà o potrebbe accadere. Questo ha portato a una svolta epocale per noi: rallentare. Prenderci il tempo giusto per essere più accurati, più precisi, più profondi. E questo lo abbiamo portato non solo alla nostra anima televisiva, ma anche alle nostre piattaforme digitali che sono diventate sempre più importanti, sempre più decisive: il nostro sito web, le piattaforme social e quelle podcast. Siamo ovunque ci sia un pubblico, per portare la nostra informazione e i nostri approfondimenti.



Qui si inserisce SkyTg24 insider, naturale evoluzione di questa trasformazione: articoli, analisi, approfondimenti, reportage, commenti, data journalism. Sarà un luogo in cui la nostra capacità di approfondimento editoriale e giornalistico assumerà una forma più definita, in aggiunta alla nostra consueta e costante offerta di aggiornamento sulle notizie che ogni giorno saranno le più importanti. Un’aggiunta, quindi, alla nostra capacità di fare informazione. Per i clienti Sky, SkyTg24 insider sarà offerta da Sky Extra. Entrando in questa sezione, l’abbonato troverà contenuti preziosi e utili: rubriche delle firme di SkyTg24 e di un gruppo di autorevoli commentatori e analisti che entreranno a far parte della squadra di Insider, così come le analisi di due nostri partner quali Ispi e Youtrend che ci offriranno spunti di riflessione e comprensione fondamentali per orientarci in un mondo così complesso. Non ci saranno argomenti che non meriteranno l’attenzione e l’approfondimento di SkyTg24 insider: esteri, economia, politica, cultura, arte, tecnologia, ambiente, innovazione, trasformazioni sociali. Ogni giorno gli abbonati riceveranno anche una newsletter “Ventiquattro”, una bussola per orientarsi nella giornata.



Sceglieremo ciò che la nostra capacità analitica ci farà sembrare più rilevante da offrire al nostro pubblico per una lettura più completa e profonda. Ce la metteremo tutta, come sempre, per dare un’informazione di qualità. Non saremo esenti da errori e accetteremo critiche, in quest’epoca di polarizzazioni estreme e di opinioni molto forti. L’approccio sarà sempre lo stesso: indipendente, neutrale, legato ai fatti e alla spiegazione attraverso dati e numeri. Questo è quello che siamo, questo è quello che saremo. Con uno spazio in più, con un luogo in cui entrare per capire. E quindi possedere il bene più prezioso di quest’epoca: la consapevolezza.