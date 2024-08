Una coppia di coniugi di origini cinesi si è schiantata in macchina

Altro gravissimo incidente stradale a Milano. Una coppia di coniugi di origini cinesi si sono schiantati in macchina contro un pilastro che divide due negozi in via Aleardi, quartiere Chinatown, sfondando una vetrina. E' accaduto poco prima delle 20. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno estratto i corpi dal suv Bmw accartocciato affidandoli alle cure del 118. Immediatamente i soccorritori si sono resi conto delle gravissime condizioni in cui i due coniugi, l'uomo di 58 anni e la donna di 66, versavano. Sono adesso ricoverati rispettivamente al Policlinico e al Niguarda. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.