Caltabellotta, il paese si riunisce per la festa della Madonna

Il rito si svolge ogni anno, da secoli. Quello di fine luglio è l'appuntamento che più di ogni altro richiama in paese i tanti abitanti emigrati a cercar fortuna altrove. Si ritrovano qui nei quattro giorni della festa, che ha il suo momento più emozionante la domenica, al tramonto, quando il sole fa capolino dall'immenso portone della Chiesa della Madrice, posizionata sulla parte più alta e più antica della città, su una spianata a strapiombo sulla vallata.

Al termine della Messa il Crocifisso viene portato fuori dalla Chiesa della Madrice, accompagnato da una banda musicale, con i fuochi d'artificio che illuminano a giorno il paese che Goethe nel suo viaggio in Italia descrisse come "la straordinaria Caltabellotta sotto uno spuntone di roccia”. La vara si avvicina a quella della Madonna dei Miracoli, che ha la sua banda musicale, e comincia la processione che attraversa il paese, su e giù per i ripidi sentieri e le strette strade di questo borgo medievale, fino a notte fonda quando le due vare fanno ritorno in chiesa.