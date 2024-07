Cuneo, cade in un canale prosciugato e muore a 23 anni

È stato rinvenuto a Garessio, nel Cuneese, il corpo senza vita di un 23enne, M.B., cresciuto in paese ma residente nella vicina Priero. L'avvistamento risale alle 13 di domenica, quando il giovane è stato notato in un canale prosciugato, sotto il ponte di piazza Tornatore. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era ancora in vita ma si è rivelato ormai inutile ogni tentativo di rianimazione. I carabinieri della compagnia di Mondovì, coordinati dalla procura di Cuneo, indagano per capire cosa sia successo nelle ultime ore di vita del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Garessio, insieme ai carabinieri e al 118.