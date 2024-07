Chioggia, auto finisce in un canale: due morti e un disperso

Due giovani sono morti e un altro risulta disperso a Chioggia, in provincia di Venezia, per un'auto finita in un canale. A dare l'allarme, secondo quanto riportato dai media locali, un quarto occupante della vettura, una Bmw, che si è salvato. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto, in via Lungo Adige a Chioggia, ci sono la polizia municipale, i carabinieri, il 118 e tre squadre dei vigili del fuoco.