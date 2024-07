Traffico illecito di rifiuti, sequestrate società per 20 milioni

Economia

Anche quest’anno la tassa sui rifiuti registrerà un incremento in diversi centri del nostro Paese come Roma, Napoli, Palermo e Verona. Negli ultimi cinque anni, secondo la Uil, il costo dell'imposta è lievitato di circa il 7%: una crescita che si è notata soprattutto dove il servizio risulta meno efficiente e il ciclo integrato dei rifiuti non è ancora stato completato