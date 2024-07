L'incidente non ha fortunatamente avuto conseguenze per i passeggeri. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe avvenuto per un guasto elettrico

Momenti di terrore domenica scorsa a Cortina per lo sganciamento improvviso dalla partenza di Ra Valles di una cabina della funivia della Tofana, su cui si trovavano 30 turisti. L'incidente, che non ha avuto conseguenze per i passeggeri, sarebbe avvenuto - scrive il Corriere delle Alpi - per un guasto elettrico.