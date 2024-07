Giornalista aggredito, La Russa: "Condanna, ma non si è dichiarato"

"Ci vuole un modo più attento di fare le incursioni legittime da parte dei giornalisti. Non sto giustificando niente. Non credo però che il giornalista passasse lì per caso, trovo più giusto se l'avesse detto", ha detto il presidente del Senato in merito alla vicenda dell'aggressione di due giorni fa di militanti di Casapound al giornalista Andrea Joly a Torino

"Ci vuole - ha aggiunto il presidente del Senato - un modo più attento di fare le incursioni legittime da parte dei giornalisti. La persona aggredita, a cui va la mia solidarietà, non si è mai dichiarata giornalista. Non sto giustificando niente. Non credo però che il giornalista passasse lì per caso, trovo più giusto se l'avesse detto. Ma questo non può giustificare minimamente l'azione violenta".