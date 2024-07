Liguria, inghiottito da sabbie mobili lago artificiale: morto 38enne

C’era il divieto di balneazione



Amante dello sport, l’uomo molto conosciuto in Val d'Aveto viveva nella frazione di Amborzasco e conosceva bene l'invaso di Giacopiane, dove nel luogo della tragedia la segnaletica indica il “divieto di balneazione e il pericolo di sabbie mobili”, ma la troppa sicurezza lo ha tradito. Zolezzi era andato al lago per fare il bagno insieme a un amico, come aveva già fatto molte altre volte. Al momento di uscire dall'acqua, il 38enne si è avvicinato alla zona proibita e in pochi secondi è scomparso inghiottito dalla melma. A nulla sono serviti i primi interventi di soccorso dei vigili del fuoco e dei carabinieri, sono state necessarie alcune ore per individuare e recuperare il corpo.



In corso le indagini



I carabinieri della compagnia di Sestri Levante (Genova) competente sul territorio stanno svolgendo indagini per chiarire l'esatta dinamica e se tutte le norme di sicurezza, visto il pericolo di sabbie mobili, siano state attuate dai gestori del lago artificiale.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24