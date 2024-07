Alla riscoperta dell'isola siciliana apparsa nell'800 e mai riemersa

Missione subacquea di Marevivo Sicilia per effettuare le riprese al largo della costa di Sciacca, nell'agrigentino, sul vulcano sommerso apparso nel 1800 e inabissatosi ogni volta, quasi a sfuggire ai paesi che se la contendevano. Un sito di biodiversità di eccezionale interesse che l'associazione intende far conoscere agli appassionati, con immersioni sul posto e a distanza, nelle scuole, attraverso le eccezionali immagini girate da un team di documentaristi

Guardando attraverso un visore queste immagini, riprese in 3D e a 360 gradi, sarà come immergersi insieme ai sub intorno al vulcano che da due secoli riposa sott’acqua e nuotare con loro nel mondo marino che nel frattempo si è formato intorno ai resti dell’isola sommersa. Il progetto di Marevivo Sicilia punta a raccontare nelle scuole la storia affascinante della Ferdinandea, un’isola apparsa per la prima volta nel 1831 in seguito ad una eruzione, per poi scomparire e sporadicamente a volte riemergere, facendosi beffa dei paesi che se la contendevano, la Francia e l’Inghilterra, mentre il Regno delle due Sicilie riusci a farvi piantare sopra una bandiera e a darle questo nome in omaggio a re Ferdinando II di Borbone, prima che il vulcano tornasse a sprofondare nel suo sonno sottomarino.

Il documentario

Le eccezionali immagini sono state girate dal documentarista subacqueo Riccardo Cingillo e dal fotografo Santo Tirnetta guidati da uno dei maggiori conoscitori dei fondali di questo tratto di mare, Mimmo Macaluso, ispettore onorario ai Beni Culturali della Regione Siciliana in materia di geologia marina . La squadra di studiosi ed esploratori subacquei coordinati dall’associazione Marevivo si è concentrata sulla mappatura del fondale marino, sull’analisi della geomorfologia del vulcano sommerso e le forme di vita marina che popolano l’area. Obiettivo della missione far conoscere un sito ricco di biodiversità che può esser visitato dai sub ma potrà anche essere ammirato a distanza in un progetto che riguarderà soprattutto, ma non solo, le scuole.