Sicilia, la più grave siccità e la cronica malagestione delle risorse

Quando si parla della Sicilia, come terra di meraviglie ma anche di contraddizioni, lo si fa spesso bonariamente e con indulgenza perché la bellezza sembra avere il potere di far perdonare tutto e al contrasto lascia assumere una valenza quasi positiva. Non è questo il caso. Nell'isola alle prese con la più grave siccità degli ultimi decenni è solo la rabbia il sentimento che si prova vedendo che nelle zone in cui la crisi idrica è più forte, oltre metà dell'acqua che le conduttore faticosamente trasportano fino alle case dei cittadini, si disperde, si spreca. E ancora più rabbia suscita apprendere che mentre gli invasi nel centro della Sicilia uno dopo l'altro si prosciugano, c'è una diga, la Trinità, che dovrebbe fornire acqua a 8.000 ettari di coltivazioni nel trapanese tra Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo ed è costretta a gettar via l'acqua in mare perchè, nonostante sia stata costruita sessanta anni fa, non è mai stata collaudata.

E così l'assenza di piogge diventa l'alibi per la mancanza ora di manutenzione, ora di interventi strutturali. Nell'isola che appunto in quanto isola dovrebbe sfruttare l'acqua del mare che la circonda, i dissalatori restano fermi. Il caso più eclatante è quello di Porto Empedocle, costato 6 milioni di euro, aperto nel 2007 e in grado di immettere 100 litri al secondo di acqua potabile nella rete idrica, pari a 3 milioni di metri cubi d'acqua all'anno; chiuso dal 2012. Motivazione: i costi di gestione elevati. Solo che ora i costi dell'emergenza che la Sicilia sta fronteggiando, lo sono molto di più.

E' proprio l'agrigentino la zona dove è piovuto meno nell'ultimo anno e dove si soffre maggiormente. Sulle strade si vedono autobotti passare di continuo, chiamate a riempire le cisterne, presenti sui balconi in tutte le case, perché l’acqua corrente è sempre più una rarità. L’erogazione avviene a turni che spesso saltano e l'acqua in alcuni casi arriva ogni 15/20 giorni. A San Giovanni Gemini, come in altri comuni della provincia, quando va bene arriva una volta alla settimana, per una o due ore. E visto che ogni autobotte costa dai 50 ai 150 euro alla volta si cerca di ridurre al massimo i consumi. Ma non è facile quando la temperatura raggiunge i 40 gradi come in questi giorni. Si va alla fontana a riempire i bidoni di acqua buona, che si possa bere. O si va a comprare quella in bottiglia al supermercato. Sembra di essere un secolo indietro rispetto al resto d'Italia. Nel cuore della Sicilia la sensazione è di totale abbandono. Eppure questa è la provincia della città dei templi, della capitale della cultura 2025. Nella maggior parte dei comuni tra gli abitanti il sentimento prevalente è la rassegnazione, ai disagi e alla mancanza d’acqua qui sono abituati, l'acqua corrente di fatto non c'è mai stata e questa siccità senza precedenti ha solo contribuito ad aggravare una situazione già critica.