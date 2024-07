Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Firenze dopo l'intervento dei tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea

Circolazione ferroviaria in graduale ripresa nel nodo di Firenze dopo l'intervento dei tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. I rallentamenti, secondo quanto reso noto da Rete ferroviaria italiana, sono stati causati da un inconveniente tecnico alla linea elettrica dopo il passaggio di un treno AV nei pressi di Rovezzano. Al momento i ritardi si aggirano mediamente intorno ai 60 minuti.

Rallentamenti in mattinata

I treni in direzione Roma sono stati instradati sulla linea convenzionale da Firenze a Valdarno mentre quelli regionali hanno subito rallentamenti, variazioni e cancellazioni. Così si legge sul sito di Rete ferroviaria italiana. I treni AV, Intercity e regionali hanno registrato ritardi, limitazioni e cancellazioni. "La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata nel nodo di Firenze per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Rovezzano che sta provocando ritardi fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni per i treni Alta velocità, Intercity e regionali registrano Al lavoro i tecnici di Rfi." Lo ha reso noto un comunicato di Rfi.