Automobili Lamborghini, al via la partnership con Macron

Macron e Automobili Lamborghini annunciano la partnership che vedrà la Casa di Sant’Agata Bolognese e l’azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo, unite nel segno di qualità, innovazione, performance e stile italiano. Il primo capitolo di questa collaborazione, che nel corso del tempo si arricchirà di ulteriori iniziative, è destinato a Squadra Corse, il dipartimento di Automobili Lamborghini dedicato al Motorsport.



Macron accompagnerà Automobili Lamborghini per tre stagioni, vestendo lo staff Lamborghini Squadra Corse a supporto dei campionati Lamborghini Super Trofeo ed il Team Lamborghini Iron Lynx impegnato nel campionato del mondo endurance FIA WEC e nell’IMSA Sportscar Championship nella classe Hypercar/GTP. Il team di Lamborghini Squadra Corse avrà a disposizione capi e abbigliamento Macron di alto profilo tecnico, confortevoli, curati nei dettagli e che sappiano esprimere pienamente l’identità sportiva di un marchio iconico. Le uniformi saranno realizzate con tessuti tecnici e funzionali realizzati per garantire performance elevate.



Macron sarà inoltre licenziataria della versione replica della collezione Squadra Corse per la vendita in tutto il mondo.



La partnership tra i due brand nasce sulla base di concetti quali competizione, teamwork e superamento dei propri limiti, denominatori comuni della visione di Automobili Lamborghini e di Macron che, attraverso questo accordo, ha trovato una perfetta sintesi. Due realtà che, oltre alla costante ricerca dell’eccellenza, condividono orgogliosamente l’appartenenza al territorio e alle proprie radici, nonostante una visione internazionale che permette alle due aziende di esportare il valore del Made in Italy a livello globale. Non è un caso se i distretti industriali nel quale sono nate e si sono sviluppate Automobili Lamborghini e Macron, quello della “Motor Valley” e della “Sports Valley”, rappresentino nel mondo un punto di riferimento in materia di capacità imprenditoriale, professionalità, passione e creatività.



Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, afferma: “Questa partnership rappresenta per noi una destinazione naturale verso quel mondo dello sport che, in Lamborghini, è rappresentato dal settore Motorsport. L’obiettivo è quello di creare, insieme a Macron, un grande lavoro di squadra e condividere i successi futuri che ci auguriamo possano nascere nel segno di questa collaborazione”.



“Siamo felici di annunciare questa partnership con un brand che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo” – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – “Siamo due aziende che hanno le proprie radici ben salde nello stesso territorio, l’Emilia-Romagna. Condividiamo gli stessi valori di performance e amore della bellezza che, uniti a passione e cultura del lavoro, ci guidano in tutto ciò che facciamo. Questa linea di abbigliamento rappresenta una perfetta espressione di questa condivisione di valori, nella quale la cura dei dettagli è caposaldo di una filosofia che ci accomuna e che esalta al meglio uno stile tutto italiano”.