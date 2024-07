Lecco, uomo muore dopo essere finito su un cancello cadendo dal tetto

Un uomo, le cui generalità non sono state diffuse, è morto dopo essere precipitato dal tetto su un cancello sottostante, da un'altezza stimata di circa 6/8 metri. È successo a Brivio, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 in via Campanile. Al momento non è noto se si sia trattato di un infortunio domestico o lavorativo. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza, e sono presenti sia vigili del fuoco che carabinieri.