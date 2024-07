Inchiesta Liguria, autorizzati arresti domiciliari per Signorini

L'ex presidente dell'Autorità portuale di Genova e Savona ed ex amministratore delegato di Iren era l'unico indagato in carcere

Sono stati autorizzati gli arresti domiciliari per Paolo Emilio Signorini, l'ex presidente

dell'Autorità portuale di Genova e Savona ed ex amministratore delegato di Iren, arrestato il 7 maggio scorso nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha decapitato la Regione Liguria. Signorini era l'unico indagato in carcere. Dopo un primo parere negativo, la gip Paola Faggioni ha accolto l'istanza presentata dai difensori di Signorini, gli avvocati Enrico e Mario Scopesi.