Venezia, fuochi d'artificio tra la gente: paura e feriti. VIDEO

Momenti di panico e anche alcuni feriti. Questo l’esito della sagra svoltasi la scorsa notte nell’isola veneziana di Malamocco dove alcuni fuochi d'artificio, sparati in occasione della festa, sono caduti tra la gente, provocando un fuggi fuggi generale e ustioni per alcuni degli spettatori.

I feriti

In tutto, secondo quanto riferito da alcuni media locali, sarebbero almeno una decina le persone che hanno riportato ferite da bruciatura, tra cui anche dei bambini. Il panico che si è scatenato fra i presenti, scappati non appena i fuochi d’artificio sono piombati sulle persone che hanno partecipavano all’evento, ha causato anche ferite da calpestamento in chi è stato travolto dalla folla. I carabinieri sono al lavoro per cercare di far chiarezza sulla vicenda.