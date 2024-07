Metro Roma, rissa nella stazione Barberini: arresti e denunce

Sono in tutti cinque gli arrestati con l’accusa di rissa e denunciati per interruzione di pubblico servizio, oltre a tre minori denunciati per gli stessi reati, nell’ambito delle indagini dalla polizia relative alla maxirissa avvenuta ieri nella stazione della metropolitana Barberini di Roma. In particolare, sono finiti in manette un 40enne colombiano, un peruviano di 24 anni e uno di 25 anni, un cubano di 23 e un egiziano di 19. Tra i minori denunciati ci sono un albanese di 17 anni e due egiziani di 16 anni.

La violenta lite

A prendere parte alla rissa due gruppi di sudamericani che si sono affrontati a cinghiate tra il panico dei passeggeri. Nella violenta lite, scoppiata intorno alle 20, erano presenti probabilmente anche dei borseggiatori. Gli agenti della polizia sono intervenuti facendo uscire i viaggiatori per motivi di sicurezza e il servizio è ripreso regolarmente dopo una decina di minuti. Uno degli otto coinvolti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.