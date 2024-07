Avellino, trova pezzi di alluminio nel pane: 54enne in ospedale

Dopo aver mangiato del pane di segale acquistato in un supermercato della città, la donna ha iniziato ad accusare forti dolori addominali ed è stata in seguito trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure dei sanitari. La 54enne ha presentato denuncia ai carabinieri del Nas e, nel frattempo, sono in corso le indagini della Procura