Milano, recuperato corpo senza vita dal fiume Adda

Cronaca

Allerta rossa per rischio idraulico legato alle piene dei corsi d'acqua nelle pianure che vanno da Modena a Piacenza. Bollino arancione o giallo su alcune zone della Sardegna e dell'Emilia-Romagna. Nel Modenese intense piogge da ieri pomeriggio: disposta l’evacuazione delle persone per le inondazioni per la piena del Secchia, a Campogalliano. Crollato un ponte sul torrente Rossenna, spazzato via dalla piena. Tromba d’aria nella zona di Rovigo. Un morto nel Parmense nell'esondazione di un torrente