Invalsi, gli studenti italiani ancora sotto i livelli pre-Covid

La pandemia è passata. Ma i suoi effetti si sentono ancora. E uno degli ambiti dove le scorie del Covid continuano ad avvertirsi maggiormente è sicuramente la scuola. I risultati delle prove Invalsi 2024 sono lì a dimostrarlo. In sostanza, dicono gli ultimi dati, per tutti gli anni in cui sono previsti i test nazionali (seconda e quinta elementare, terza media e seconda e quinta superiore) gli studenti non sono ancora ritornati ai livelli che avevano raggiunto nel 2019, l’ultimo prima dello scoppio dell’epidemia del nuovo coronavirus. E questo risultato negativo vale sia per l’italiano che per la matematica.

Tre anni, dunque, non sono bastati per recuperare il terreno perduto in quel periodo drammatico ed emergenziale che ha messo insegnanti, allievi e famiglie a dura prova e ha esacerbato le carenze e i problemi dell’istruzione italiana. E’ il segno, come sottolinea lo stesso rapporto Invalsi 2024, della “fatica del sistema a trovare soluzioni efficaci nel medio-lungo termine per poter tornare a valori pre-pandemici”.

La sofferenza delle quinte

Fatica, dunque. I dati, si diceva, sono piuttosto espliciti nel segnalarla. In seconda elementare, per esempio, gli alunni del Belpaese che raggiungevano almeno il livello di competenza di base in Italiano erano il 73% nel 2019, sono stati il 67% nel 2024. Numeri analoghi per la matematica: dal 73% al 67%. Andamento simile per le quinte, sempre elementari: stabile l’italiano (una buona notizia), dal 72% al 68% per la matematica. Non vanno meglio le cose per ragazzi e ragazze di terza media. Qui si rileva un calo di 5 punti percentuali tra il 2019 e il 2024 in entrambe le materie.