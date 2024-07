4/6

LIBERO

"Allarme democratici", è il titolo di Libero. "I giallorossi insistono: 'Patrimoniale'. Esplode l'antisemitismo, per per Elly la sinistra non c'entra". Taglio centrale sulla polemica per proposta di intitolare l'aeroporto milanese di Malpensa a Silvio Berlusconi: "Caso Malpensa: a dividere non è Silvio ma la spocchia degli Anti-cav"