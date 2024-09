Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 settembre: la rassegna stampa

Le aperture dei giornali sono tutte dedicate al caso Sangiuliano, con le dimissioni dell'ormai ex ministro della Cultura e la conseguente nomina di Giuli, che ha già giurato di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Ampio spazio poi alla partita dell'Italia in Nations League (3-1 alla Francia) e al tennista Sinner, che vola in finale degli Us Open