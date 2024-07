Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 luglio: la rassegna stampa

Tra i temi più trattati sulle prime pagine odierne il "processo ad Orban" con il gelo dell'Ue sul premier magiaro filo-Putin: si pensa ad un piano per boicottarlo e cancellarne il semestre di presidenza. Sul fronte economico Giorgetti promette che la manovra non sarà "lacrime e sangue". Per lo sport impresa a metà del tennis azzurro a Wimbledon: Paolini in semifinale, Sinner eliminato. La Spagna batte la Francia e va in finale a Euro 2024