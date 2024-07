Milano, assolto 60enne arrestato per violenza sessuale su 2 pazienti

Era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata per aver molestato due donne di 82 e 83 anni, ricoverate per la riabilitazione all'ospedale Gaetano Pini, ma oggi il Tribunale di Milano lo ha assolto, ritenendo non sia stata raggiunta o non sia stata dimostrata con chiarezza la prova. Si è chiuso così il processo a un operatore socio sanitario, finito lo scorso anno ai domiciliari e licenziato dalla cooperativa di cui era dipendente. Dopo la lettura del dispositivo l'uomo, 60enne, incensurato, e che si è sempre proclamato innocente è scoppiato in lacrime. La Procura aveva chiesto 7 anni di carcere.