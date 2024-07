Udine, coppia anziani trovata morta in casa: vicini allertati dal cane

Erano in avanzato stato di decomposizione. Si ipotizza un malore per lui, mentre la donna, che non si poteva alzare dal letto, sarebbe morta di stenti

Una coppia di anziani, di 83 e 77 anni, è stata trovata morta ieri nella propria abitazione di Udine. Il medico legale, intervenuto sul posto su richiesta dei carabinieri, ha escluso responsabilità di terzi nel decesso. Si tratta con ogni probabilità di morte dovuta a cause naturali: il decesso potrebbe risalire ad almeno cinque giorni fa. I corpi erano, infatti, in avanzato stato di decomposizione. Secondo le prime notizie trapelate, entrambi gli anziani soffrivano di gravi patologie pregresse. L’uomo è stato trovato accasciato a terra e la donna a letto. Era da giorni che i vicini non li vedevano uscire. La coppia aveva avuto figli da precedenti matrimoni che non abitano in città. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco del locale Comando.