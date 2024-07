L'host Airbnb si difende: "Mai usato frasi antisemite, un equivoco"

Le incongruenze in questa storia sono diverse. Stando alle parole dell’host, si tratta solo di un equivoco che trova soluzione in alcuni dati di fatto. “Si è detto che ho mandato un messaggio antisemita e subito dopo ho annullato la prenotazione. E’ accaduto esattamente il contrario - ha spiegato l’uomo - La prenotazione l’avevo annullata già il 18 maggio, per motivi logistici. L’altro messaggio invece è partito quattro giorni dopo, il 22”. L’altro elemento è la decontestualizzazione, sempre stando alle parole dell’host, della frase incriminata. “Stavo chattando con un altro ospite che mi chiedeva istruzioni sulla valvola del forno. Ho digitato la risposta in inglese: could be under the gas stove”. (“Potrebbe - sottinteso, la valvola - essere sotto il forno a gas”). Il messaggio è però finito per errore nella chat sbagliata, ovvero la conversazione di qualche giorno prima, non ancora archiviata da Airbnb, con la famiglia della prenotazione annullata.

La nota di Airbnb

Anche il portale americano Airbnb è intervenuto sulla vicenda, sostenendo che si sia trattato di "uno sfortunato errore da parte dell'host". Quel messaggio sui forni a gas, hanno fatto sapere da Airbnb, "non era destinato a loro, ma a un altro ospite che soggiornava nella struttura e che stava chiedendo informazioni su come utilizzare un elettrodomestico". "Nel momento in cui l'ospite ha inviato un messaggio all'host per chiedere di prenotare la loro struttura - hanno spiegato - l'host, infatti, stava intrattenendo una conversazione con un altro ospite che soggiornava nella sua casa in merito all'utilizzo del fornello a gas nella struttura. L'host ha erroneamente inviato un'istruzione sul fornello all'ospite che aveva appena richiesto la prenotazione anziché al destinatario corretto, l'ospite che stava attualmente aiutando". Indipendentemente dalle circostanze, hanno aggiunto, "riconosciamo che questa sia stata un'esperienza profondamente spiacevole per l'ospite che ha ricevuto il messaggio e siamo stati in contatto con loro per fornire il nostro supporto. Siamo anche in contatto con l'host. Non tolleriamo la discriminazione, prendiamo seriamente le segnalazioni e continuiamo a far rispettare rigorosamente questa politica". Stando a quanto riportato da Repubblica, ora anche Airbnb ha ricostruito la vicenda e ha riabilitato l’host che era stato sospeso.