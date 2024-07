Stromboli ed Etna, i vulcani siciliani restano sorvegliati speciali

L’attenzione resta massima. L’attivita di controllo e monitoraggio sui due vulcani è costante. I droni dell’Ingv che si alzano quotidianamente sullo Stromboli per osservare i movimenti sulle due bocche a quota 485 metri registrano un intensificarsi dell’attività effusiva ed una espansione della colata lavica lungo la sciara del fuoco.

"Iddu" come lo chiamano qui, fa sempre cosi, si fa sentire rumorosamente e poi si quieta, in un’alternanza che la popolazione conosce bene. L’allerta resta rossa e l’invito a chi e’ sull’isola è sempre quello di seguire le indicazioni delle autorità e muoversi con la massima prudenza. E per chi non lo ha mai visto in eruzione è un evento unico che attira molti turisti, rimasti sull'isola, invece di andare via, vincendo la paura, attratti dallo spettacolo della Sciara del fuoco. "La lava che scorre lungo la montagna e si tuffa in mare è uno spettacolo della natura da togliere il fiato" dice un turista americano che con la famiglia ammira dalla barca, a distanza di sicurezza, ciò che avviene sull'isola.

"La situazione è in continua evoluzione" dice Piergiorgio Scarlato, ricercatore e vulcanologo dell'Ingv. “Abbiamo registrato un altissimo numero di frane e flussi piroclastici sulla Sciara del fuoco che hanno profondamente modificato le morfologie del vulcano. Stiamo effettuando una serie di rilievi per capire se ci sono parti del vulcano che possono distaccarsi perché instabili e quindi provocare nuove frane”.