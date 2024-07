Padova, agricoltore muore stritolato nel carro miscelatore

Un agricoltore, Gianni Zanetti, 52 anni, è morto mentre stava lavorando nel suo podere a San Martino di Lupari (Padova). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo sarebbe morto stritolato dentro il carro miscelatore dove vi era finito, per cause in corso di accertamento. Sono stati i familiari a scoprire il cadavere del 52enne e a lanciare l'allarme, dopo essere andati a cercarlo non vendendolo arrivare per pranzo. Delle indagini si occupano i carabinieri di San Martino di Lupari che hanno posto sotto sequestro, il macchinario su disposizione della magistratura euganea. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.