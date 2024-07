Latina, corteo contro il caporalato. Landini: "È ora di dire basta"

A Latina è il giorno della manifestazione nazionale della Cgil "Fermiamo un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide" contro caporalato, sfruttamento sul lavoro e illegalità, organizzata dal sindacato dopo la morte del bracciante indiano Satnam Singh . Il corteo, composto da funzionari, delegati e militanti del sindacato e delle federazioni di categoria (così come dalle associazioni della società civile), è partito dalle autolinee della città ed è arrivato in piazza della Libertà, dove è intervenuto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini che ha sottolineato che le persone "costrette a lavorare in nero in Italia sono 3 milioni. Stiamo discutendo di tutti i settori e di tutto il Paese, non solo dell'agricoltura. È ora di dire basta, è ora che i governi, le istituzioni ad ogni livello, tutti smettano di fare gli struzzi e di cancellare quelle leggi balorde che in questi anni hanno favorito questo sistema".

Uno dei problemi per il contrasto al lavoro nero, al caporalato e alle logiche distorte che penalizzano i lavoratori, ha proseguito Landini, è "che il numero di ispettori è bassissimo", e questo "perché hanno tagliato" per cui "c'è una responsabilità" e "se poi sei il governo che fai i condoni fiscali, che permetti l'evasione fiscale e contributiva, è chiaro che tu stai dando un messaggio che ognuno può continuare a fare quello che gli pare: noi abbiamo una quantità di ispettori che possono controllare un'azienda ogni 16 anni, è chiaro che c'è bisogno di un cambiamento". Sui 1.500 ispettori in più annunciati dal governo, Landini ha osservato che "quei numeri lì sono 3 anni che girano, perché in realtà i primi che hanno fatto questa cosa sono anche i governi che c'erano prima di loro. Noi abbiamo detto da tempo che gli ispettori non sono sufficienti perché in questi anni hanno continuato a tagliare e molto spesso chi viene assunto come ispettore dovrebbe poter fare l'ispettore e non un altro lavoro interno perché ci sono delle cose che non funzionano. Quindi benissimo se tutti si son svegliati" ma "è evidente che è necessario assumere l'impegno di un cambiamento: allora basta connivenze politiche, basta coperture, non si deve guardare in faccia a nessuno se si vuol rimettere al centro il lavoro, i diritti e la democrazia del Paese".

Conte: "Estirpare il caporalato, istituire omicidio sul lavoro"

In piazza della Libertà presente anche Giuseppe Conte: "Dobbiamo estirpare la piaga del caporalato - ha detto il leader del M5S - Abbiamo bisogno di tanti nuovi ispettori per rafforzare i controlli. Sono stati stanziati 200 milioni del Pnrr per rimuovere gli insediamenti abusivi nei campi, ma non è stato fatto ancora nulla. Eppure, ormai è passato del tempo. Come Movimento 5 Stelle proponiamo l'istituzione dell'omicidio sul lavoro. Il caso di Satnam Singh è emblematico delle responsabilità di un datore di lavoro che lo ha lasciato morire. L'introduzione di questo nuovo reato non è più rinviabile. Infine, il decreto flussi del 2024 è stato un fallimento: dobbiamo provvedere a rimediare".

Sindaca di Latina: "Tolleranza zero per il caporalato"

"È la terza volta che siamo in piazza, con assessori e consiglieri, per ribadire a voce alta una volta per tutte tolleranza zero nei confronti del caporalato", ha detto anche la sindaca di Latina Matilde Celentano in piazza della Libertà. "Noi non ci stiamo ad essere considerati una città e una provincia dove vive il caporalato, una piaga sociale - ha aggiunto - Per questo partecipiamo a tutte le manifestazioni, indipendentemente dagli schieramenti, per dimostrare che siamo contro questo fenomeno, e lo combatteremo in tutti i modi e su tutti i tavoli istituzionali".