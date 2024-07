Femminicidio Roma, Molinaro non risponde al gip

L’uomo, che giovedì pomeriggio ha aperto il fuoco contro la sua ex compagna Manuela Petrangeli, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida avvenuto questa mattina nel carcere di Regina Coeli. "Non è in grado di fornire la sua versione al momento”, ha dichiarato l'avvocata Ilaria Rapali