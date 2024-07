Maxibon, 1000 euro per fare l'assaggiatore di gelato per un giorno

L’assaggiatore di gelato: un lavoro che fa gola a tutti. Da oggi è possibile grazie alla partnership tra InfoJobs e Maxibon, iconico brand del gruppo Froneri che hanno aperto le candidature per svolgere il lavoro più goloso al mondo, ma solo per un giorno. Anche la retribuzione è invitante. Previste 1.000 euro per una giornata di lavoro. L’esperienza si svolgerà il 31 luglio in una location esclusiva in cui l’'Assaggiatore/Assaggiatrice di Maxibon avrà la possibilità di partecipare a una degustazione guidata da uno dei professionisti del team di Maxibon e scoprire tante curiosità dei dietro le quinte del sandwich gelato più venduto in Italia.