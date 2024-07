Anziano travolto sulle strisce perde la vita a Biella

Non ce l'ha fatta l'uomo di 86 anni, investito da un furgone a Biella: troppo gravi le ferite che ha riportato nell'impatto. La tragedia si è consumata poco dopo le 18.30

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Biella nel rione di Chiavazza. Un anziano 86enne è stato investito da un furgone mentre stava attraversando via Milano, una delle strade principali del rione, sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violento e l'uomo, come conferma il 118, è morto, nonostante i soccorsi tempestivi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi. La strada è rimasta chiusa al traffico.