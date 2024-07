Palio di Siena rinviato per pioggia, si corre mercoledì 3 luglio

La Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, che era in programma oggi 2 luglio, non si corre a causa del maltempo che si è abbattuto all’improvviso su piazza del Campo: è stata rinviata a domani, mercoledì 3 luglio, con inizio alle ore 19.00. Ad annunciare il rinvio è stata la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico. Intanto, la contrada della Giraffa ha vinto la “provaccia”

Niente Palio di Siena oggi 2 luglio: la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, che era in programma stasera, non si corre a causa della pioggia ed è stata rinviata a domani, mercoledì 3 luglio, con inizio alle ore 19.00. Ad annunciare il rinvio è stata la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico, in piazza del Campo.