Scontro tra moto al Foro Italico a Roma, morti i due conducenti

Incidente stradale mortale oggi alle 11.30 in via del Foro Italico, a Roma. I conducenti di due moto hanno perso la vita dopo essersi scontrati in direzione stadio Olimpico all'altezza via Salaria. Sul posto la polizia locale del II Gruppo Parioli. La strada è stata chiusa da via delle Valli per permettere i rilievi sull'esatta dinamica di quanto accaduto. Gli accertamenti sono tuttora in corso.