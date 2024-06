Trentino, mamma orsa e cuccioli entrano in giardino di casa ad Arco

Le immagini sono state diffuse dal primo cittadino il quale ha precisato che lo ha fatto per informare e non per creare allarmismo

Mamma orsa con i suoi tre cuccioli sono stati ripresi mentre "passeggiavano", curiosando qua e là, nel cortile di una casa sopra l’abitato di Varignano, nel comune di Arco. Le riprese, effettuate da una videocamera posizionata nel giardino, risalgono approssimativamente alle ore 5.15 del 26 giugno. A postarle è stato il sindaco di Arco Alessandro Betta: una scelta, quella del primo cittadino, fatta per informare e non per creare allarmismo, come ha lui stesso dichiarato. L'episodio richiama quello del 13 giugno scorso quando un orso fu avvistato a scorrazzare per le strade di Arco.