Due incidenti stradali nel Padovano: morti una 19enne e un 44enne

Il secondo incidente è avvenuto questa notte a Maserà di Padova, dove una ragazza di 19 anni, a bordo di una Fiat Punto, è deceduta a seguito di un frontale sulla Ss 16. La vettura della vittima sarebbe stata travolta in pieno da un'auto proveniente dalla direzione opposta, che avrebbe invaso la sua corsia di marcia determinando l'impatto fatale per la 19enne.

Duplice incidente stradale nel Padovano. Un uomo di 44 anni è morto a seguito di uno scontro frontale all'alba di questa mattina sulla Sp 94 a Piove di Sacco, mentre era a bordo della sua Fiat Punto. Alla guida dell'altro veicolo, una Mini Cooper, c’era invece una 26enne, anch’essa di Piove di Sacco, che è stata trasportata in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente a Piove di Sacco

Stando ai primi rilievi, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra la Fiat Punto del 44enne e la Mini Cooper della donna di 26 anni. A seguito dell'incidente, avvenuto in via Scardovara all'incrocio con via Vecelioa Piove di Sacco, i vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno estratto dalla prima vettura il 44enne rimasto incastrato. Inutili i soccorsi per rianimarlo. La donna a bordo della Mini Cooper è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i militari del Norm di Piove di Sacco per i rilievi.

Il frontale a Maserà di Padova

A bordo del veicolo, una Opel Mokka, che avrebbe travolto la Fiat Punto su cui viaggiava la ragazza di 19 anni, deceduta a seguito dell'impatto, c'era un uomo di 63 anni, il quale ha riportato lievi ferite ed è trasportato all’ospedale di Padova. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3 di questa notte. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Padova anche con l’autogru, hanno messo in sicurezza le auto e avviato le operazioni di estrazione. Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, i vigili del fuoco hanno liberato la 19enne, rimasta incastrata nell’abitacolo di una vecchia Fiat Punto. Inutili i soccorsi. Ferito invece il conducente della Opel che è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale. Nel frattempo, sono in corso ulteriori accertamenti sulle cause dell'incidente da parte dei carabinieri di Albignasego e il reparto Norm di Abano Terme.