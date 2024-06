Vandalizzate 4 sculture di Gio' Pomodoro a Pietrasanta

Le opere, realizzate da Pomodoro tra il 1962 e il 1974, sono state deturpate con un punteruolo, un gesto che rappresenta un'offesa gratuita all'arte e alla cultura. La gravità dell'accaduto è stata sottolineata da Secci, che ha espresso profonda amarezza per l'accaduto. L'atto vandalico è stato denunciato alle autorità competenti che stanno indagando per individuare i responsabili. Secci ha lanciato un appello a chiunque abbia informazioni utili per le indagini a contattare la galleria o le forze dell'ordine.

Le parole di Edoardo Secci, titolare della galleria

"Questo evento ci lascia profondamente sconvolti e addolorati - ha continuato Secci -. La Galleria Secci e l'Archivio Gio' Pomodoro hanno lavorato intensamente, insieme alla Diocesi di Pisa, per rendere possibile questa esposizione. È pertanto inaccettabile che un'azione irrispettosa come questa abbia compromesso il frutto di tanto impegno e dedizione. È davvero terribile il fatto che, a maggior ragione, le opere siano state vandalizzate all'interno di un luogo sacro come un battistero".

"Ci rivolgiamo quindi al Comune di Pietrasanta: come può un luogo descritto come la culla delle arti durante la stagione estiva, catalizzatore di innumerevoli eventi, permettere una cosa del genere? Chiediamo una presa di posizione da parte del sindaco e del Comune riguardo questa situazione - ha concluso Secci -. È fondamentale che queste esposizioni vengano non solo realizzate, ma anche valorizzate e protette dal territorio stesso".