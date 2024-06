Vallanzasca, giudici: "Potrà andare in comunità di cura"

La decisione arriva all'indomani dell'udienza alla quale ha partecipato anche l'ex boss della malavita milanese. Gli avvocati ieri erano tornati a chiedere che a Vallanzasca venga concesso tempo da trascorrere in una comunità fuori dalla prigione, come suggerito anche dai medici del carcere di Bollate. La data del primo ingresso in comunità sarà concordata tra le parti

Le condizioni dell'ex boss

La decisione dei giudici è arrivata all’indomani dell’udienza sul reclamo. In una relazione medica acquisita dai legali dell’ex protagonista della criminalità degli anni ‘70 e ‘80, l’equipe di dottori del carcere milanese di Bollate ha infatti spiegato come l'ambiente "carcerario" sia "carente nel fornire" le cure di cui Vallanzasca ha bisogno. Per questo, hanno ribadito i medici, il detenuto andrebbe trasferito in un "ambito residenziale protetto", in un "luogo di cura esterno", data la sua "patologia". L’ex boss, 74 anni, soffrirebbe di un decadimento neurologico e cognitivo da almeno quattro anni. La Sorveglianza ha però opposto resistenza, affermando che le sue condizioni fisiche e psichiche sono tali che quella comunità non gli può garantire l'assistenza necessaria. Di parere contrario i difensori di Vallanzasca, per i quali esiste una struttura adeguata che possa alleviare il decadimento delle condizioni di salute del boss.