Seconda prova Maturità 2024, le soluzioni della traccia di matematica

È matematica la materia che gli studenti del liceo scientifico, impegnati oggi nella seconda prova della maturità, devono affrontare. I maturandi hanno a disposizione 6 ore di tempo per risolvere 2 problemi e 8 quesiti, con una serie di prove di geometria, equazioni e funzioni. Per tutti i candidati di tutti gli indirizzi, la seconda prova dell'esame di stato vale 20 punti, così come la prima prova di italiano, che si è svolta ieri 19 giugno, e il colloquio orale.

La seconda prova di matematica della maturità 2024

I problemi

Entrambi i problemi di matematica sottoposti ai maturandi del liceo scientifico 2024 sono due classici studi di funzione. Il primo ha un'impostazione classica e non presenta alcun riferimento alla realtà. Il secondo, invece, pur conservando un'impostazione classica riporta due frasi che vogliono aiutare a contestualizzare il problema, senza entrare poi nello svolgimento pratico.

I quesiti

Gli 8 quesiti di matematica vertono invece su analisi matematica, calcolo delle probabilità, geometria piana e analitica. Non mancano in questo caso riferimenti alla realtà: dal triangolo isoscele alla moneta truccata, passando per la descrizione matematica dell'orbita della Terra intorno al Sole e una citazione di Gadda che, nei racconti de “L'Adalgisa - Disegni milanesi”, descrive minuziosamente le mattonelle di forma esagonale indicandone le dimensioni e la disposizione. Come sottolinea Skuola.net, è la seconda volta in pochi anni che alla maturità scientifica compaiono le piastrelle: già nel 2018 lo studio di funzioni da sviluppare nel primo problema prendeva spunto da una macchinario impegnato nella produzione di piastrelle (in quel caso di forma quadrata).

La prima frase contenuta in una delle tracce appartiene al matematico italiano Ennio De Giorgi: "All'inizio e alla fine, abbiamo il mistero...A questo mistero la matematica ci avvicina, pur senza penetrarlo". La seconda frase è stata, invece, prounciata dal matematico britannico Hardy: "Le forme create dal matematico, come quelle create dal pittore o dal poeta, devono essere belle: le idee, come i colori o le parole, devono legarsi armoniosamente. La bellezza è il requisito fondamentale: al mondo non c'è posto perenne per la matematica brutta".